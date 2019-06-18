На стройплощадку экотехнопарка "Шиес" организовали свободный проход

Инвесторы экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области сообщают о снятии ограничений для прохода на площадку. Теперь любой желающий в рабочее время сможет своими глазами оценить ход работ и побольше узнать о самом проекте.

— Проход на площадку для осмотра инвестор проводит в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка, — сообщили в пресс-службе.

Выход на площадку происходит по записи в рабочее время, так что единственное, что надо сделать желающим, — показать документ.

Проект экотехнопарка реализуется при участии Москвы и Архангельской области. Благодаря данной инициативе в Ленском районе, в частности, будут ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтирована коммунальная и транспортная инфраструктура, появится ряд новых социальных объектов.

Чтобы донести до жителей эту информацию и аргументы о безопасности экотехнопарка, инвестор проекта откроет в Архангельской области целый ряд информационных центров, где любой, кого тревожит строительство объекта, может получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Точнее, несколько центров уже открыты: в селе Яренск и непосредственно на станции Шиес. Скоро откроются в самом Архангельске и Урдаме.

Информационные центры оснащены всем необходимым оборудованием. В них будут представлены раздаточные материалы и наглядные пособия.