В Италии скончалась старейшая жительница Европы

Женщине было 116 лет, она пережила Первую и Вторую мировые войны и своего супруга.

Итальянка Джузеппа Робуччи-Нарджизо скончалась на 117-м году жизни. Это сообщил портал Аnsa. Она родилась в 1903 году и считалась старейшей жительницей Европы.

Джузеппа жила в доме родителей в городке Поджо-Империале в области Апулия на юго-востоке страны. Долгое время она работала в деревенском баре вместе со своим мужем Николо Нарджизо, который умер в 1982 году. У пары было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.

Самая пожилая жительница Европы была современницей важнейших исторических событий XX века — Первой и Второй мировых войн. В "Википедии" сообщается, что в 100 лет итальянка всё ещё могла колоть дрова.

Отметим, что на днях в Великобритании скончалась 112-летняя Грейс Джонс. Она уверяла, что секрет её долголетия — в ежедневном употреблении виски.