Пугачёва решила повторить свой юбилейный концерт

Народная артистка СССР Алла Пугачёва выступит в Белоруссии. Концерт P.S. пройдёт на "Минск-арене" 2 ноября и повторит шоу певицы в Кремлёвском дворце в честь 70-летнего юбилея, сообщает "КП-Беларусь".
Билеты на выступление Примадонны уже поступили в продажу. Их стоимость — от 60 до 300 белорусских рублей (от 1860 до 9290 российских рублей).
Как сообщал Лайф, 17 апреля Алла Пугачёва выступила в Кремлёвском дворце. Сообщалось, что подобный сольный концерт будет единственным. На мероприятии присутствовали политики и звёзды российской эстрады. Концерт посетила и супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана — она подпевала Пугачёвой стоя. Примадонна пообещала журналистам "выкинуть сюрприз" к своему 80-летию.
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