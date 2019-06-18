Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощи

Денежные средства пойдут на "наращивание потенциала" вооружённых сил Незалежной.

Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Это подтверждает давние отношения между Соединёнными Штатами и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине, до полутора миллиардов долларов с 2014 года, — говорится в сообщении.

Выделенные средства пойдут на поддержку текущих учебных программ и удовлетворение оперативных потребностей Вооружённых сил Украины. Также Украине будут предоставлены снайперские винтовки, гранатомёты и противоракетные радары, а также другое оборудование, отвечающее за обеспечение безопасной связи и военной мобильности.

Ранее Лайф писал, что данная инициатива рассматривалась Конгрессом США при планировании военного бюджета на 2020 финансовый год.