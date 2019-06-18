Самолёт НАТО приземлился в Кемерове

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Военно-транспортный самолёт ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Об этом сообщает портал "Сибдепо".

Воздушное судно направлялось в Европу из Азии и планировало совершить дозаправку в Новосибирске, но из-за плохой погоды пришлось совершить посадку в столице Кузбасса.

Самолёт не стал ждать и ушёл на запасной аэродром в Кемерово, — рассказывают очевидцы.

Немецкий самолёт приземлился около 17:00 по местному времени, а улетел около 19:00.

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