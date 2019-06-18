Самолёт с Киркоровым на борту совершил жёсткую посадку в Домодедово

Ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, воздушное судно ушло на второй круг.

Самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает портал Super.

Воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва. Артист возвращался с гастролей в Болгарии. По данным портала, самолёт сначала совершил жёсткую посадку, ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, а затем пошёл на второй круг.

Паники на борту удалось избежать благодаря стюардессам, которые успокоили пассажиров. Со второй попытки экипажу всё-таки удалось успешно посадить самолёт.