Самолёт с Киркоровым на борту совершил жёсткую посадку в Домодедово

4398

Фото © LIFE / Сергей Дубровин

Ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, воздушное судно ушло на второй круг.

Самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает портал Super.

Воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва. Артист возвращался с гастролей в Болгарии. По данным портала, самолёт сначала совершил жёсткую посадку, ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, а затем пошёл на второй круг.

<p>Скриншот сайта flightradar24</p>

Паники на борту удалось избежать благодаря стюардессам, которые успокоили пассажиров. Со второй попытки экипажу всё-таки удалось успешно посадить самолёт.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×