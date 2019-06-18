Названы самые "молодые" и "пожилые" регионы России

В 2018 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвёртый являлся пенсионером.

Больше всего пожилых людей проживает в Тамбовской области, молодёжи больше в Чеченской Республике и Туве. Таковы данные доклада за 2018 год, который опубликован на сайте Минтруда РФ.

Согласно документу, в 2018 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвёртый был старше трудоспособного возраста. Количество тех, кому 65 лет и больше, по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2,8% — с 20,8 до 21,4 миллиона человек.

Так, в Тамбовской области доля пенсионеров на начало 2019 года составила 31,3%, а в самых "молодых" регионах — Чеченской Республике и Республике Тыва — этот показатель равен 10,7% и 11,8% соответственно.

Также в докладе отмечается, что, по одному из прогнозов специалистов, в целом в стране ожидается рост количества пенсионеров до 40,2 миллиона человек. Ожидается, что в среднем мужчины будут жить почти до 68 лет, женщины — примерно до 78.

Ранее в Минтруде назвали регионы с самым бедным населением.