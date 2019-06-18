По факту гибели в Крыму 17-летнего биатлониста возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего биатлониста в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Республике Крым.

Отмечается, что дело заведено по признакам преступления по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

При этом следователи не уточнили, проходят ли по данному делу фигуранты или нет.

Ранее Лайф писал, что в Крыму было обнаружено тело 17-летнего спортсмена из Мурманска, который бесследно исчез в субботу, 15 июня. Согласно предварительным данным, юноша отправился на утреннюю пробежку, однако на базу отдыха так и не вернулся.