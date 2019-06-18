На Западе обиделись на "своих толстух" и восхитились красотой россиянок на балу

Мероприятие прошло в Крыму 16 июня и было приурочено к пятилетию вхождения полуострова в состав РФ.

Материал о шестом Большом офицерском бале в Севастополе вызвал бурную реакцию читателей Daily Mail. Пользователи поразились красотой россиянок, признавшись, что вид стройных и элегантно одетых девушек без татуировок стал для них "глотком свежего воздуха".

— Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют, — написал юзер lives matter.

Пользователь Mzungu отметил, что в России и других странах бывшего СССР много "симпатичных женщин, молодых и стройных", и назвал своих соотечественниц "пьяными толстухами, изрисованными татуировками".

— И, похоже, они здорово провели время. Вот бы тоже там оказаться, — написал Frances.

Шестой Большой севастопольский благотворительный офицерский бал прошёл в Крыму 16 июня. Он был приурочен ко Дню России, Дню города-героя Севастополя, пятилетию вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.