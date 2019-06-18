Трамп выбрал нового главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в скором времени назначит нового главу Пентагона. Об этом американский лидер сообщил в своём официальном аккаунте в социальной сети "".
Трамп написал, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн, который занимал этот пост с 1 января 2019 года, решил уйти с должности, чтобы посвятить больше времени своей семье.
В своём сообщении президент США поблагодарил Шэнахэна за "выдающуюся работу" и объявил, что его на этом посту сменит американский государственный деятель Марк Эспер, который был министром армии США с 20 ноября 2017 года.
— Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он проделает фантастическую работу! — написал Трамп.
Марк Эспер с отличием окончил Военную академию США, с 1996 по 1998 год возглавлял аппарат консервативного аналитического центра Heritage Foundation, был помощником сенатора Чака Хэйгела, а в 2007–2008 годах работал на президентскую избирательную кампанию Фреда Томпсона.
В последние годы был вице-президентом Торговой палаты США и занимал должность министра армии.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram