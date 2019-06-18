Домодедово и S7 не подтвердили жёсткую посадку самолёта с Киркоровым на борту

Пресс-служба аэропорта Домодедово не подтвердила данные о жёсткой посадке Airbus компании S7, на борту которого был певец Филипп Киркоров.
— Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме, — заявил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.
Однако в авиакомпании S7 уточнили, что из-за ветра командир экипажа всё-таки сделал второй круг перед тем, как приземлиться в аэропорту. Позже лайнер полетел в следующий рейс согласно расписанию.
При этом ранее представитель Филиппа Киркорова рассказал, что самолёт при первой попытке приземления ударился шасси о взлётно-посадочную полосу, резко взлетел и только потом начал приземляться заново.
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