Домодедово и S7 не подтвердили жёсткую посадку самолёта с Киркоровым на борту

Воздушное судно приземлилось в штатном режиме, заявили в пресс-службе московского аэропорта.

Пресс-служба аэропорта Домодедово не подтвердила данные о жёсткой посадке Airbus компании S7, на борту которого был певец Филипп Киркоров.

— Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме, — заявил радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.

Однако в авиакомпании S7 уточнили, что из-за ветра командир экипажа всё-таки сделал второй круг перед тем, как приземлиться в аэропорту. Позже лайнер полетел в следующий рейс согласно расписанию.

При этом ранее представитель Филиппа Киркорова рассказал, что самолёт при первой попытке приземления ударился шасси о взлётно-посадочную полосу, резко взлетел и только потом начал приземляться заново.