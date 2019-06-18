Шоумен Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

Российский актёр и телеведущий Вадим Галыгин в третий раз стал отцом. О том, что его 33-летняя супруга Ольга Вайнилович родила сына, артист сообщил в своём официальном аккаунте в Instagram.

Свои эмоции по поводу рождения наследника актёр выразил в социальных сетях, выложив свежую фотографию с женой и новорождённым. По его словам, мальчика супружеская пара назвала Иваном.

43-летний экс-резидент Comedy Club женат второй раз. Первой избранницей комедианта была модель Дарья Овечкина. Она подарила Галыгину дочь Таисию, которой в этом году исполнилось 19 лет. С нынешней супругой Ольгой Вайнилович, в прошлом белорусской моделью и певицей группы "Топлесс", актёр вместе уже девять лет. Пара также воспитывает сына Вадима, который родился в 2011 году.