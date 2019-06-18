СМИ: Перед крушением пилот малайзийского "боинга" лишил пассажиров кислорода

В итоге 238 человек на борту самолёта, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, могли умереть до того, как лайнер рухнул.

Пилот разбившегося Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" Захария Ахмад Шах может быть причастен к катастрофе над Тихим океаном. Журнал The Atlantic сообщил, что командир воздушного судна мог сам отклонить лайнер от курса и разгерметизировать салон на высоте более 12 тысяч километров.

По одной из версий, у 238 пассажиров Boeing, 8 марта 2014 года летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, закончился кислород и они задохнулись. После самолёт на огромной скорости рухнул в воды Тихого океана.

Эксперты предположили, что причинами такого поступка могло послужить одиночество пилота. Сообщается, что он был несчастлив в браке, поэтому и решил расстаться с жизнью таким образом. В статье говорится и о том, что Шах отрабатывал на своём авиасимуляторе примерный полёт трагического рейса.

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 8 марта 2014 года выполнял рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай). Лайнер исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Все находившиеся на борту были признаны погибшими.

Год назад следователи Малайзии заявили, что так и не выяснили причины авиакатастрофы. Тогда же сообщалось, что нет никаких доказательств, что пилот подстроил трагедию.