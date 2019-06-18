СМИ рассказали о российской технике, которая станет "головной болью" для США

Из-за неё Вашингтон стал в спешке разрабатывать устойчивое к организационным помехам оборудование.

Российские электронные глушители, которые могут вывести из строя американские GPS-приёмники, стали для Соединённых Штатов настоящей "головной болью". Об этом сообщил китайский портал Sina.

В материале сказано, что США терпят "одно поражение за другим" из-за российских аппаратов, способных парализовать GPS-системы Пентагона. Как отмечает автор статьи, отсутствие GPS-сигнала приводит к расходованию боеприпасов впустую.

Из-за техники РФ Вашингтон стал в спешке разрабатывать устойчивое к организационным помехам GPS-оборудование. В настоящее время производится первое поколение подобных аппаратов, однако ВС США уже настаивают на его модернизации.

— Это стало огромным успехом для российских военных навигационных технологий, — подчёркивает автор.

Он уточняет, что Россия "не сидит сложа руки", а совершенствует технологии в области GPS.