На Ярославском шоссе столкнулось более десяти авто — видео

На севере Московской области произошли три крупных дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл на 59-м километре Ярославского шоссе около съезда на Хотьково. Столкнулись два грузовика и девять легковых автомобилей.

— На 59-м километре Ярославского шоссе произошли три дорожные аварии с участием 11 автомобилей, — заявил собеседник информационного агентства.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На данный момент из-за ДТП движение на одной из полос шоссе в районе села Воздвиженского затруднено.