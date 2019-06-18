Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке — видео

За легкомысленную выходку, создавшую опасность ДТП, ему грозит до восьми лет тюрьмы, а за вождение в нетрезвом состоянии — ещё до двух лет.

Житель польского города Паенчно прокатился по центру города на советском танке Т-55 под изумлённые возгласы очевидцев. В Сети попали кадры с места происшествия.

В местной полиции подтвердили инцидент и рассказали, что 49-летний владелец танка находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нём в качестве пассажира, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что танк перевозили на прицепе, но он сломался, а нетрезвый владелец решил покататься по городу, прихватив пассажира.

Правоохранители позже узнали, что у владельца не было прав на управление машиной такого типа, как и страховки. За легкомысленную выходку, создавшую опасность ДТП, ему грозит до восьми лет тюрьмы, а за вождение в нетрезвом состоянии — ещё до двух лет.

Отправить танк на штрафстоянку удалось благодаря бывшему солдату, которому довелось управлять машиной в прошлом.