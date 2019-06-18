Филарет впервые открыто раскритиковал "новую церковь" Украины

По мнению священника, ПЦУ не может называться канонической, так как она признана лишь Константинополем.

Раскольник Филарет Денисенко впервые открыто выступил с сообщением о том, что "новая церковь" Украины не является канонической и не имеет автокефалии. Такое заявление Филарет сделал во время интервью в эфире общественной радиостанции "Украинское радио".

Как объяснил священник, причиной таких выводов является то, что ПЦУ не признана ни одной поместной православной церковью за исключением Константинопольской.

— Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом, — сказал он.

Также Денисенко добавил, что Константинопольский патриарх Варфоломей, который ранее отказался выносить ситуацию с расколом Украинской церкви на всеправославный уровень, ввёл свою паству "в заблуждение". Также украинский раскольник добавил, что продолжает считать себя патриархом, несмотря на то что константинопольский глава снял с него анафему в 2018 году.

С 1990 по 1992 год Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Московского патриархата, но в дальнейшем архиерейский собор РПЦ лишил его сана за раскольническую деятельность. В 1997 году он был предан анафеме. 11 октября прошлого года Синод Вселенского патриархата Константинополя, рассмотрев апелляцию Филарета, восстановил его в церковном общении как епископа без кафедры ("бывший митрополит Киевский и Галицкий").

Напомним, 15 декабря прошлого года в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Внутри неё сейчас не всё так гладко: так, например, Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Незалежной и выполнять условия томоса об автокефалии.