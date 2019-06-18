Полиция Испании обезвредила группировку, поставляющую секс-рабынь с Украины

Девушек обещали устроить официантками в Испании, на месте начинали вымогать деньги и вынуждали "работать" по десять часов в день, чтобы выплатить "долг".

Национальная полиция Испании задержала двух украинцев и двух испанцев, обвиняемых в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел страны.

Выяснилось, что со своими жертвами подозреваемые знакомились в соцсетях и обещали им работу официантками в Испании. Когда они приезжали в аэропорт, их встречали и увозили в гостиницу, где они якобы должны были работать.

На месте жертве сообщали, что она должна немедленно заплатить тысячу евро, в противном случае её принуждали "отрабатывать", не выпуская из комнаты.

Также злоумышленники устанавливали график, в соответствии с которым девушки должны были "работать" по десять часов. Также была введена система штрафов для того, чтобы девушки не могли выплатить "долг" как можно дольше.

По предварительным данным, с 2015 года мошенники обманули более 200 женщин, среди которых были украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки. В ходе операции правоохранители освободили 11 женщин, большинство из которых были гражданками Незалежной.