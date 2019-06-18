Дети обратившейся к Путину переводчицы Ирины Баракат получили гражданство РФ

По словам женщины, её дети в прошлом году перевелись в российские школы и к настоящему моменту окончили второй, восьмой и десятый классы.

Трое детей украинской переводчицы Ирины Баракат, получившей гражданство РФ после обращения к президенту страны Владимиру Путину на прямой линии, также стали гражданами РФ и проживают вместе с матерью в Санкт-Петербурге.

По словам женщины, её дети в прошлом году перевелись в российские школы и к настоящему моменту окончили второй, восьмой и десятый классы.

— В прошлом году пошли здесь в школу. Но сейчас боимся за ЕГЭ и ОГЭ — они русскоговорящие, но не писали раньше (на русском языке. — Прим. Лайфа), — цитирует женщину ТАСС.

Переводчица отметила, что её супруг не работает в России и приезжает периодически, но смог получить разрешение на временное пребывание на территории страны и в перспективе надеется получить вид на жительство.

Напомним, украинская переводчица в 2016 году получила ранения в Сирии во время атаки боевиков — чтобы спасти своих детей, женщина закрыла их телом. На лечение Баракат отправили в Петербург. В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства. С такой просьбой она и обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. Паспорт РФ Ирина получила 25 июня, в этом же месяце из Сирии к ней в Санкт-Петербург прилетела её семья.