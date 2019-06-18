Правительство прокомментировало данные Росстата о ценах на бензин в мае

Как выяснилось, цены на бензин на 17,5% выросли за полгода, а не за один период с апреля по май.

Данные Росстата о росте цен на бензин в мае относятся исключительно к оптовому, биржевому сегменту. Соответствующее заявление сделало Правительство РФ на фоне "противоречивых трактовок" данных Росстата.

— Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами, — цитирует кабмин ТАСС.

В сообщении уточнили, что рост оптовых цен на бензин вырос на 17% с 31 декабря 2018 года. На сегодняшний момент цена на топливо на бирже на 7% ниже аналогичного показателя 17 июня 2018 года.

В Минэнерго добавили, что рост цен на бензин не отклоняется от параметров, согласованных с нефтяными компаниями в ноябре прошлого года.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) сообщили, что в мае 2019 года производители бензина подняли цены на свою продукцию на 17,5%.