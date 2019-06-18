Лавров поделился с послом Швейцарии поговоркой на случай попадания под санкции

Также министр, ссылаясь на свой опыт пребывания в другой стране, попросил создать для Ива Россье отдельную резиденцию.

Глава МИД Сергей Лавров в шутливой форме посоветовал послу Швейцарии Иву Россье, как действовать, если он попадёт под санкции.

— Волков бояться — в лес не ходить, — заметил министр в отношении пребывания Россье на территории другой страны.

Лавров также поделился своим опытом, подчёркивая, что времена нахождения при Посольстве РФ в США были для него достаточно тяжёлыми. В связи с чем он попросил создать для посла Швейцарии отдельную резиденцию.

— Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам, — добавил министр в шутку.

Ранее посол Швейцарии прочитал стихотворение, состоящее из русских пословиц, закончив свою речь поговоркой "только тот меня поймёт, кто в России поживёт". При этом он отметил, что его миссия также заключается в мучительном изучении русского языка и попытке понять Россию.