Саакашвили вернулся в Одессу, где его встретили овациями — видео

Экс-президент Грузии произнёс перед сторонниками пламенную речь, в которой призвал "давить" коррупционеров волкодавами.

Вечером 18 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после своего изгнания и возвращения посетил Одессу, где его встретили овациями.

Пока Саакашвили пробирался к импровизированной сцене, его сторонники делали с ним фотографии и селфи, кричали слова любви в его сторону, без устали аплодировали ему и дарили цветы.

Экс-президент Грузии провёл встречу со своими сторонниками у памятника Дюку Ришелье. Недавно вернувшийся на Украину политик собрал порядка двухсот человек на своём выступлении.

— Как сейчас знают Одессу иностранные СМИ? — задал риторический вопрос Саакашвили. — Ни Бабель, ни Рихтер, ни другие известные одесситы не известны настолько, насколько популярна одесская мафия. Сколько можно это терпеть? — заявляет экс-президент Грузии.

Политик добавил, что одесситы должны быть в пять, шесть, семь раз богаче, чем сейчас.

— Мы идём в поход по всей Украине. Во-первых, чтобы помочь президенту Зеленскому; во-вторых, чтобы завезти людей, ангелов возмездия, волкодавов против коррупции, потому что этих волков, этих псов [коррупционеров] надо давить волкодавами, — пояснил он в своей пламенной речи.