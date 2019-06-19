На западе Москвы мужчина с ножом напал на девушек, раздававших листовки

В Москве в районе станции метро "Крылатское" вооружённый ножом мужчина напал на девушек, раздававших листовки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

— Недалеко от станции метро "Крылатское" задержан мужчина в неадекватном состоянии, который угрожал предметом, похожим на нож, девушкам. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, — заявили правоохранители.

В то же время кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселёва в "Фейсбуке" сообщила, что на двух её помощниц напал мужчина с ножом в районе станции метро "Крылатское". Кроме того, он порвал агитационные флаеры и специальный куб. По словам Киселёвой, девушки успели увернуться.