Переживших инсульт пациентов больницы под Волгоградом разместили в коридоре

В областном Комитете здравоохранения отреагировали на инцидент и уточнили, что данная мера является экстренной и была принята из-за проводимого капремонта.

В cоцсетях появились фотографии пациентов, размещённых в коридорах больницы № 1 имени С.З. Фишера в городе Волжском Волгоградской области.

Пользователи соцсетей уточнили, что среди них многие пережили инсульт и, даже несмотря на испытываемые ими неудобства, не всем из них достались одеяла.

В областном Комитете здравоохранения отреагировали на инцидент и уточнили, что данная мера является экстренной.

— Из-за возможного увеличения числа пациентов с неотложными состояниями могут возникать ситуации, когда больные могут быть временно размещены вне палат, при этом вся медицинская помощь больным оказывается в полном объёме. Это является экстренной и временной мерой, — цитирует представителя облздрава ТАСС.

Выяснилось, что на третьем этаже медучреждения проводится капремонт, где в ближайшем будущем в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет создан современный центр по оказанию экстренной и плановой медпомощи.