Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Подобная просьба никак не противоречит законодательству. Более того, их могут отправить в один отряд.

Российский футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию вместе с братом Кириллом. Об этом РИА "Новости" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом, — заявил Мельников.

При этом представитель ОНК отметил, что данная просьба не противоречит законодательству, а по сложившейся практике — их могут поместить в один отряд.

Ранее Лайф писал, что футболист Павел Мамаев и его друг Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая друзьям-футболистам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.

Как заявил Лайфу адвокат Игорь Бушманов, футболисты будут этапированы в колонию в конце июня — начале июля.