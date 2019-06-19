МГУ попал в топ-100 лучших университетов по версии рейтинга QS

При этом в число пятисот лучших вузов планеты вошли сразу 16 представителей России.

Московский государственный университет имени Ломоносова занял 84-е место в международном рейтинге QS. Обновлённая версия списка опубликована на официальном сайте рейтинга QS.

Добавим, в сравнении с показателями прошлого года МГУ добавил сразу шесть позиций. При этом в число пятисот лучших вузов планеты вошли сразу 16 представителей России. Вторым среди российских университетов стал Новосибирский государственный университет, а третья строчка — у Санкт-Петербургского университета.

Лидером глобального рейтинга стал Массачусетский технологический институт (США). В тройке также оказались ещё два заокеанских вуза — Стэнфорд и Гарвард.