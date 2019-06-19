В Испании пресечена деятельность семейного клана, спонсирующего терроризм

Известно, что группировка подделывала финансовые документы, переправляя деньги в чёрную кассу, а оттуда — в сирийский Идлиб.

La @policia, en colaboración con @europol, desarticula una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del #terrorismo y al blanqueo de capitales.



➡️ El dinero se enviaba a Siria para apoyar a las milicias terroristas de Al Qaeda.



👉 https://t.co/AMTpeEt61n pic.twitter.com/iGevApUtwc — Ministerio Interior (@interiorgob) June 18, 2019

В Испании задержаны десять человек, подозревающихся в финансировании ячейки исламских террористов в Сирии и отмывании денег. Об этом сообщило МВД страны.

Задержания и обыски прошли в Мадриде, Валенсии и Толедо, в операции были задействованы 350 сотрудников правоохранительных органов, включая работников Европола. Под подозрением помимо задержанных находится ещё 12 человек.

Организацию возглавлял семейный клан выходцев из Сирии, занимающийся подделкой финансовых документов. С помощью них группировка указывала более низкие суммы, а разницу переправляла в чёрную кассу, часть денег из которой шла в сирийский Идлиб, где жили связанные с Аль-Каидой* люди.

Согласно информации МВД, в апреле 2018 года задержанные наладили провоз товаров с помощью связей с террористами по маршруту Дамаск — Хама — Идлиб, а оттуда — в Турцию.

Один из подозреваемых уже был арестован в Сирии в 2008 году и признан виновным в терроризме, после чего, отсидев срок, вернулся в "семейный бизнес".

В отношении задержанных проходит проверка по пунктам: принадлежность к преступной группировке, сотрудничество с террористической организацией, финансирование терроризма, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и содействие нелегальной иммиграции.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.