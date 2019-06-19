В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль — видео

I recorded this amazing video while on my way back from Veracruz . Popocatépetl volcano fumes pic.twitter.com/4NmUWnTkEm — Oscar Trinidad Doce (@oscartrinidadoc) June 18, 2019

Пассажир пролетавшего над Мексикой самолёта успел снять пробуждение вулкана Попокатепетль. Видео извержения было опубликовано в "Твиттере".

На кадрах видно, что в небо поднимается столб пепла.

Ash spews from Mexico's Popocatepetl volcano pic.twitter.com/LbfiWsgelR — CGTN (@CGTNOfficial) 18 июня 2019 г.

Как писал Лайф, в последние месяцы вулкан проявлял активность и в начале июня выбросил пепел более чем на три километра.

Напомним, Попокатепетль, находящийся в 70 километрах от мексиканской столицы, ежедневно производит десятки, а иногда и сотни выбросов пепла, газа и пара. Вулкан высотой 5,42 километра входит в число самых крупных на территории страны.