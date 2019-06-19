СМИ: Не менее 12 человек стали жертвами взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы

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Фото © Twitter / Luis Ortiz

Не менее 12 человек погибли в результате взрывов в населённом пункте на границе между Колумбией и Венесуэлой, сообщает El Tiempo.

По предварительным данным, неизвестные провели серию взрывов на территории венесуэльской деревни Бока-де-Грита, граничащей с Колумбией.

В результате инцидента 12 человек умерли на месте, ещё десять были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Местные правоохранительные органы сообщили, что к настоящему моменту им удалось задержать двух мужчин, незаконно пересёкших границу с Колумбией. При себе у задержанных было оружие, однако разрешения на него не оказалось.

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