СМИ: Не менее 12 человек стали жертвами взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы

Не менее 12 человек погибли в результате взрывов в населённом пункте на границе между Колумбией и Венесуэлой, сообщает El Tiempo.

По предварительным данным, неизвестные провели серию взрывов на территории венесуэльской деревни Бока-де-Грита, граничащей с Колумбией.

В результате инцидента 12 человек умерли на месте, ещё десять были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

En el municipio de Puerto Santander capturamos a "torombolo" y "el costeño" quienes vestían uniformes militares, armas y granadas sin permiso para porte o tenencia #PolicíaParaLaGente pic.twitter.com/WCAHIzS4Gz — CR. José Luis Palomino López (@PoliciaCucuta) June 18, 2019

Местные правоохранительные органы сообщили, что к настоящему моменту им удалось задержать двух мужчин, незаконно пересёкших границу с Колумбией. При себе у задержанных было оружие, однако разрешения на него не оказалось.