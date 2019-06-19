Партия Зеленского опубликовала стратегию по борьбе с коррупцией

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" опубликовала стратегию по борьбе с коррупцией. Об этом сообщается на телеграм-канале партии.

— Одним из пунктов программы партии "Слуга народа" является уничтожение системной коррупции. Для этого уже формируем поддержку: невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне, и так далее, — говорится в сообщении.

Согласно проекту партии, на Украине планируется создание системы электронного управления, проведение радикальной чистки и перезагрузки прокуратуры, обеспечение независимости органов, борющихся с коррупцией, а также перенесение госуслуг в режим онлайн. Кроме того, программой предполагается защита государством свидетелей и денежное вознаграждение за выявление факта коррупции. И, разумеется, не останется без внимания усиление ответственности за преступления данного рода.