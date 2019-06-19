Трамп: США и Китай начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня

Американский лидер также отметил, что стороны имеют все шансы заключить долгожданную сделку.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что США и Китай начнут очередной раунд переговоров по торговле 19 июня.

— С завтрашнего дня [19 июня] наши команды начинают переговоры по [торговой] сделке. Посмотрим, что произойдёт. Китай хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку, но сделка должна быть хорошей для всех, — заявил Трамп.

Он также уточнил, что прошедший накануне телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином получился продуктивным, и подчеркнул, что стороны имеют все шансы на заключение долгожданной сделки.

Напомним, 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции в очередной раз были повышены на сумму около 200 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп призвал начать процесс повышения пошлин на товары из Китая ещё на 300 миллиардов. Пекин в свою очередь с 1 июня ввёл ответные пошлины на более пяти тысяч товарных позиций из Штатов на 60 миллиардов долларов.