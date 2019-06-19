СМИ: Минобороны внесёт коррективы в правила присвоения званий

Минобороны РФ внесёт изменения в правила присвоения звания старшего лейтенанта во избежание дискриминации выпускников гражданских и военных высших учебных заведений.

В настоящий момент после окончания гражданских вузов звание присваивается через три года, а в случае с военными — через два. С материальной точки зрения разницы между званиями "лейтенант" и "старший лейтенант" нет, однако обладать вторым званием считается более почётным.

Как уточняют "Известия", новый порядок предусматривает установление единого срока присвоения звания для выпускников и тех, и других учреждений. В дальнейшем все будут получать звание через два года.

Разработку новых правил обещают закончить к концу 2019 года.