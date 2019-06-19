Минобороны: Су-57 снабдят превосходящим иностранные аналоги оружием

Самолёты данного типа планируется протестировать на государственных испытаниях и пустить в серийное производство.

Истребители Су-57 снабдят средствами поражения, превосходящими по характеристикам аналогичные у иностранных самолётов. Об этом сообщает газете "Красная Звезда" начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

— Глава государства поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС на перспективные авиационные комплексы пятого поколения Су-57. Самолёты этого типа, которые оборонной промышленности предстоит в ближайшие годы серийно поставлять в ВКС, планируется оснастить новейшими средствами поражения, — пояснил он.

Кроме того, ВС РФ получат комплекты авиационного оружия, а также средства обслуживания и обеспечения полётов.

Гуляев добавил, что в следующем году часть истребителей направят на государственные испытания. Ряд самолётов уже показал себя в хорошем свете, в том числе в Сирии, и сейчас идут работы по запуску вооружений в серийное производство.

— Надо сказать, что с момента появления Су-57 многие зарубежные эксперты уже оценили уникальные возможности российского самолёта, по которым он превосходит раскрученные западные аналоги, — заявил представитель ВС РФ.

Ранее Лайф писал, что аналитики The National Interest сравнили американский истребитель F-15C Eagle и российский Су-57, оценив их шансы в бою.