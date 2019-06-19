Скотленд-Ярд: В Лондоне убили выходца из России

Сотрудники ведомства также сообщили о задержании двоих подозреваемых 28 и 33 лет.

Полиция Лондона сообщила об убийстве 34-летнего выходца из России Глеба Станиславовича Жебровского на востоке столицы. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой полиции.

Как уточняется, мужчина скончался от множественных ножевых ранений, нанесённых ему 15 июня днём в районе Тауэр-Хэмлетс.

Сотрудники ведомства также сообщили о задержании двоих подозреваемых 28 и 33 лет. В настоящий момент они ведут поиски очевидцев и пытаются связаться с родственниками убитого, также известного как Глеб Стальной.

— Инцидент произошёл среди бела дня, и мы уверены в наличии свидетелей как непосредственно произошедшего [убийства], так и последовавших сразу после этого событий, — заявил сотрудник ведомства.

По данным ТАСС, сотрудники российского диппредставительства общаются с местной полицией и проводят проверку наличия у погибшего гражданства РФ.