США помогут урегулировать карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией

Главы двух министерств иностранных дел согласились встретиться на нейтральной территории в Вашингтоне, чтобы решить вопрос дипломатическим путём.

Looking forward to meetings later this week with the Foreign Minister of Armenia and the Foreign Minister of Azerbaijan, to encourage continued dialogue between them. The United States stands ready to assist in advancing the cause of peace in the region. — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 18, 2019

США поддержат диалог между Арменией и Азербайджаном в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в "Твиттере".

— Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог, — написал он в соцсети.

Напомним, что министры иностранных дел обеих стран согласились встретиться в Вашингтоне, чтобы попытаться решить затяжной конфликт дипломатическим путём.

Конфликт в Карабахе берёт своё начало в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о своём выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре отделившейся территории Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Власти Азербайджана в результате боевых действий потеряли контроль над отделившейся республикой.