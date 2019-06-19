США помогут урегулировать карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией

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Фото © ТАСС / Хамельянин Геннадий

Главы двух министерств иностранных дел согласились встретиться на нейтральной территории в Вашингтоне, чтобы решить вопрос дипломатическим путём.

США поддержат диалог между Арменией и Азербайджаном в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в "Твиттере".

Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог, — написал он в соцсети.

Напомним, что министры иностранных дел обеих стран согласились встретиться в Вашингтоне, чтобы попытаться решить затяжной конфликт дипломатическим путём.

Конфликт в Карабахе берёт своё начало в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о своём выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре отделившейся территории Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Власти Азербайджана в результате боевых действий потеряли контроль над отделившейся республикой.

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