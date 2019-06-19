Президент США Дональд Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании перед предстоящими выборами главы государства 2020 года. Соответствующее заявление было сделано во время выступления перед сторонниками в штате Флорида.

— Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по избранию президентом США на второй срок, — заявил Трамп.

Он также призвал приходить на выборы всех тех, кто хочет покончить с коррумпированной системой в стране.

— Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведём дело до конца, — добавил американский лидер.