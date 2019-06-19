США объявили, при каком условии нанесут удар по Ирану

Американский генерал уверяет, что со стороны Тегерана было бы просчётом думать, будто Вашингтон не ответит на проявление агрессии.

Министерство обороны США полагает, что нанесение удара по Ирану потребует согласия от мирового сообщества, однако есть исключение — в случае причинения Тегераном вреда американскому народу или объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерала Пола Селву.

Он прокомментировал обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с инцидентом в Оманском заливе, отметив, что роль ВС состоит и в защите свободы принципа мореплавания. Вопрос лишь в том, насколько мировое сообщество поддержит данную миссию.

— С одной конкретной оговоркой: если иранцы поставят под удар граждан, средства или Вооружённые силы США, то мы оставляем за собой право ответить с применением военных действий. И им необходимо это знать, — подчёркивает Селва.

По его мнению, Иран, ссылаясь на прошлое США, надеется, что Америка не станет отвечать на агрессию, так как ранее имели место подобные ситуации.

Генерал отметил, что со стороны Тегерана было бы просчётом принять во внимание, что подобная схема сработает вновь. Согласно его словам, Штаты посредством публичных заявлений, а также через другие страны сигнализируют Ирану о недопустимости каких-либо вылазок против американских сил на Ближнем Востоке, адресуя сообщение в том числе и Корпусу стражей исламской революции, в отношении которого у Вашингтона больше всего подозрений.

— Улики указывают на Иран. Единственным злоумышленником в регионе, у которого есть мотив, является Иран, — заявил Силва, подтверждая позицию США по данному вопросу.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа Front Altair, который перевозил топливо. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными. Позднее к обвинениям Вашингтона присоединились Лондон и Эр-Рияд. В Совфеде РФ заявили о фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами.