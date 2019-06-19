В Крыму сформировали первый взвод туристической полиции

Сотрудники нового подразделения владеют английским языком и будут оказывать поддержку не только россиянам, но и зарубежным гостям.

Первый взвод туристической полиции создали в крымской Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, приём обращений в случае совершения в отношении них правонарушений, — цитирует ведомство РИА "Новости".

По предварительным данным, основным иностранным языком для сотрудников нового подразделения является английский. Несмотря на это, они профессионально совершенствуются, изучают другие языки и достопримечательности Крыма.

Занятия иностранными языками проводят замкомандира взвода, владеющий английским и немецким, а также один из сотрудников, в прошлом занимавшийся преподаванием иностранного языка. Кроме того, все сотрудники взвода окончили специальные курсы в местном филиале Краснодарского университета МВД.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года Крым посетило более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из США.