Си Цзиньпин одобрил усилия КНДР по урегулированию ситуации на полуострове

Китай поддерживает КНДР в поисках политического решения существующей ситуации на Корейском полуострове. Такую позицию в своей статье выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

В статье, опубликованной в корейской газете "Нодон синмун", Цзиньпин положительно оценил политический курс, которого придерживаются власти Пхеньяна, и дал слово, что Пекин окажет своему партнёру всевозможную поддержку для "стабильности, развития и процветания региона".

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин впервые приедет в КНДР с госвизитом и пробудет там 20–21 июня. Ожидается, что главными темами на встрече Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына станут двусторонние отношения и ситуация на Корейском полуострове.