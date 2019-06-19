Трамп рассказал о своей жестокости к России и лицемерии демократов

Глава государства также припомнил "заискивания" своего предшественника Барака Обамы перед российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп, делая официальное объявление о выдвижении на второй срок, подчеркнул, что никто не был так жесток с Россией, как он. Об этом американский лидер сообщил во время выступления во Флориде.

— Подумайте, никто не был жёстче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — заявил глава государства.

Трамп припомнил записанную на включённый микрофон фразу своего предшественника Барака Обамы, тайно обращавшегося к президенту России Владимиру Путину: "Скажите, Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий".

— Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось, — поделился глава государства.

Американский лидер утверждает, что бывший президент США Барак Обама "не делал ничего" для противостояния России, в то время как он нарастил военную мощь, ввёл санкции в отношении РФ и предоставил альтернативный источник энергии, сильно конкурирующий с российским.

Также Трамп рассказал о своём видении лицемерия демократов, о том, что они пошли за ним и его окружением, но в действительности они пришли за гражданами Америки.

Ранее Лайф писал, что Дональд Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании перед предстоящими выборами главы государства 2020 года.