Мадуро рассказал, сколько стоила попытка убить его

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед военными, рассказал, сколько стоила попытка покушения на него, предпринятая в августе 2018 года.

— Проект моего убийства, [попытка] которого была совершена 4 августа, стоил несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов, — рассказал Мадуро.

После этого он поблагодарил разведку и военных за отвагу, проявленную при защите лидера страны.

Напомним, в августе прошлого года сорвалась попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. Это планировалось сделать при помощи беспилотников со взрывчаткой. Тогда президент Венесуэлы обвинил США и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.