Сразу несколько стран проявили интерес к "Простоквашино"

Реакция представителей зарубежной киноиндустрии позволяет надеяться, что любимые многими приключения будут смотреть за пределами РФ.

Телеканалы и цифровые площадки Китая, Кореи и нескольких европейских стран с интересом встретили мультсериал "Простоквашино", представленный на рынке анимационного контента MIFA во Франции, рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

По её словам, реакция зарубежных представителей киноиндустрии позволяет надеяться на то, что сериал будут смотреть не только в России.

— Большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи. Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном, — цитирует Слащёву РИА "Новости".

Вместе с сериалом студия также представила проекты "Приключения Пети и волка", "Пиратская школа", "Пластинки", "Оранжевая корова", "Капитан Кракен и его команда", "Доброе сердце" и "Зебра в клеточку".

Слащёва отметила, что на показ некоторых картин уже удалось заключить контракты с зарубежными дистрибьюторами. При этом она отметила важность присутствия проектов "Союзмультфильма" на мероприятии и роль этого события для развития отечественной киностудии.

Ранее Лайф сообщал о планах создателей новых эпизодов мультсериала "Простоквашино". Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.