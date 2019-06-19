Конгресс США требует, чтобы Трамп объяснил увеличение войск на Ближнем Востоке

Сенаторы направили президенту США Дональду Трампу письмо с требованием объяснить, чем вызвана необходимость увеличения военного контингента страны на Ближнем Востоке. Текст документа опубликовала пресс-служба сенатора Тима Кейна.

В конгрессе осудили решение главы Белого дома, напомнив, что официального объявления войны Ирану не было. Вместе с тем президента предостерегли от развязывания ненужного конфликта.

— Куда эти военные будут направлены? Какова их задача? Будут ли они делать что-то помимо обеспечения безопасности иракских сил и защиты свободы судоходства в международных водах? Будут ли они оказывать давление на Иран? — отметили в послании к Трампу.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны страны Патрик Шэнахэн сообщил, что США "в оборонительных целях" направят дополнительную тысячу американских военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными. Позднее к обвинениям Вашингтона присоединились Лондон и Эр-Рияд. В Совфеде РФ заявили о фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами.