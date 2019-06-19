В Индонезии в результате крушения судна погибло 19 человек

Правоохранители уже установили, что перевозка пассажиров осуществлялась нелегально.

В результате крушения небольшого судна неподалёку от острова Мадура в Индонезии погибло 19 человек. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на начальника управления полиции провинции Восточная Ява Франса Барунга Мангеру.

Спасатели сейчас продолжают поиск пропавших. Всего на борту судна находилось 60 человек, 39 из которых уже удалось спасти.

Правоохранители сумели установить, что перевозка пассажиров осуществлялась нелегально, потому точное число пострадавших пока что остаётся неизвестным.