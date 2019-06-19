В России в мае стали меньше покупать шоколад и кофе

По словам директора холдинга, проводившего исследование, такое явление обосновано началом дачного сезона.

Индекс "кофе с молоком", показывающий объёмы покупок гражданами РФ шоколада, кофе, молока и бутилированной воды, а также динамику стоимости на данные продукты в мае 2019 года, снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

— Индекс "кофе с молоком" в мае продолжил снижение, начавшееся месяцем ранее. Так, значение "кофе с молоком" в последнем весеннем месяце опустилось до отметки в 943 процентных пункта, что на 2,1% меньше, чем в апреле, — поясняется в сообщении.

Президент холдинга отметил типичную для мая ситуацию, связанную с началом дачного сезона, когда на смену привычным осенне-зимним продуктам приходят альтернативные, такие как пиво и шашлык.

Снижение индекса происходит из-за уменьшения спроса на все продукты, кроме воды. Ко второму весеннему месяцу выросли покупки воды (на 1,5%), но уменьшился спрос на шоколад (на 6,5%), молоко (на 3,5%), кофе (на 1,1%).