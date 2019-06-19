Полиция задержала мошенников, заработавших 37 миллионов на обналичке — видео

Все операции проводились через счета фиктивных организаций, а за каждую бралась комиссия 8,5%.

Московские полицейские задержали подпольных банкиров, которые заработали 37 миллионов рублей на обналичке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все операции проводились через счета фиктивных организаций, а за каждую бралась комиссия 8,5%.

Правоохранители задержали мужчину и трёх женщин. В ходе обысков у них изъяли деньги, печати, штампы, документы и многое другое, в том числе и ключи от системы "Клиент-банк".

Сейчас преступники находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.