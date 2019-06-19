Власти Японии одобрили поправки в закон о запрете физического наказания детей

Отныне органы опеки получат больше прав на "вмешательство" в подобные дела, где зачастую закон находится на стороне родителей.

Парламент Японии одобрил законопроект, запрещающий применять насилие родителями и любыми другими опекунами в отношении детей. За соответствующее решение высказалось большинство депутатов.

Поправки вступят в силу 1 апреля 2020 года. При этом в проекте не обговорена сумма штрафа.

Отныне органы опеки получат больше прав на "вмешательство" в подобные дела, где зачастую закон находится на стороне родителей, а местным властям необходимо будет проводить профилактику среди семей, где происходят такие случаи.

В дальнейшем правительство страны намерено ввести уголовную ответственность за издевательства над несовершеннолетними.