Суд в Приморье оштрафовал третьих отловщиков косаток на 37,6 млн рублей

Фрунзенский районный суд города Владивостока вынес в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" решение о штрафе размером в 37,6 млн рублей за нарушение правил рыболовства при вылове двух косаток, находящихся в центре адаптации в Приморье.

— Суд постановил признать ООО "Сочинский дельфинарий" виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 37,601 млн рублей, — приводит решение суда ТАСС.

В конце мая обвинения в незаконном вылове косаток предъявили ООО "Белый кит", оштрафованному на 28,173 млн рублей, ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ", получившему штраф в 56,429 млн рублей.