В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Нововведения помогут решить проблему со списываниями на экзаменах, а также уменьшат число критиков данной формы аттестации.

Задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными, а сами экзамены переведены в компьютерную форму. Об этом сообщают "Известия".

Издание опирается на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, в котором одной из основных задач является переход с бумажных вариантов сдачи на электронный.

При этом индивидуальные варианты заданий помогут решить проблему со списыванием на экзаменах, а также уменьшат число критиков данной формы аттестации выпускников. Также отмечается, что подобная технология может быть применена на школьных олимпиадах.

Напомним, что сейчас ЕГЭ и ОГЭ сдаются на бумажных носителях, а специальные бланки заполняются чёрной гелевой ручкой. Основную часть экзамена проверяет компьютер, а вот развёрнутые ответы — эксперты.

Ранее Лайф писал, что государственная экзаменационная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику астраханской гимназии № 3 в связи с тем, что его работу не смогли отсканировать и проверить. Как удалось выяснить позже, причиной тому стала необычная ручка "с сюрпризом".