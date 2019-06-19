Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге в Бразилии

Большинство случаев заболевания зафиксировано в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу.

Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагоприятной эпидемиологической обстановке из-за лихорадки денге в Бразилии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что всего лихорадкой заразилось более 965 тысяч человек, а около 300 случаев заражения закончились летальным исходом. Большинство случаев (60%) заболевания зафиксировано в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу.

Также Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за гражданами, возвращающимися из Бразилии.